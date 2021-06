"Di Maio con Grillo, con Conte no spazio. Dibba torna, Crimi con l'ex premier" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di Maio sta con Grillo, non con Conte. Ne è convinto Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento 5 Stelle e profondo conoscitore delle dinamiche interne al movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. "E' abbastanza ovvio, Di Maio sta con chi gli concede maggior spazio. Ora nel M5S ci sarà un comitato direttivo e quindi non sarà partito... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dista con, non con. Ne è convinto Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento 5 Stelle e profondo conoscitore delle dinamiche interne al movimento fondato da Beppee Gianroberto Casaleggio. "E' abbastanza ovvio, Dista con chi gli concede maggior. Ora nel M5S ci sarà un comitato direttivo e quindi non sarà partito... Segui su affaritaliani.it

Advertising

CarloCalenda : Alitalia. Entra in crisi. Lavoratori bocciano proposta per finanziamento 1 mld provato nel tripudio dei tuoi amici… - M5S_Europa : La missione nei #Balcani occidentali di @luigidimaio è un ulteriore tassello nelle relazioni con l'area. Il #M5S h… - Ilikepuglia : G20 a Brindisi, Emiliano accoglie i capi delegazione con il ministro Di Maio - Giuseppeiacobe3 : Buffone incompetente non all’altezza, vergognati. Sei stato costretto a produrre le carte dietro sentenza del Consi… - francesco088661 : RT @francesco088661: CONTE non mi é mai piaciuto. Non SEGUE un'IDEOLOGIA definita.Ha governato con La lega prima e con il Pd (suo avversari… -