Daniele Franco: «Prematura in Europa una stretta di bilancio ora, ma i debiti dovranno scendere» (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’intervista al ministro dell’Economia Daniele Franco: «Al G20 di Venezia accordo possibile sulla tassazione delle multinazionali» Leggi su corriere (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’intervista al ministro dell’Economia: «Al G20 di Venezia accordo possibile sulla tassazione delle multinazionali»

Advertising

daniele_bungaro : RT @TV2000it: ‘La Commedia di #Dante per Firenze’ con Franco Ricordi per i settecento anni dalla morte di #DanteAlighieri, dalla Sala del P… - franco_sala : @antonellocapor2 guarda meglio che mi seguono gli amici giornalisti-conduttori Nicola Porro , Mario Giordano, Bruno… - codeghino10 : RT @Radio1Rai: ??Cabina di regia. E' appena iniziato l'incontro tra il premier #Draghi e i sindacati sul tema del blocco dei licenziamenti.… - Radio1Rai : ??Cabina di regia. E' appena iniziato l'incontro tra il premier #Draghi e i sindacati sul tema del blocco dei licenz… - FBusbani : RT @PaolaCorvatta: Ma il Ministro dell’Economia Daniele Franco, in audizione alla camera lo scorso 7 giugno, non aveva annunciato che dal 2… -