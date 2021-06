D’Amato: tra tre o quattro settimane aumento casi per variante Delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Viviamo una fase ancora di bassa infezione. Durerà ancora qualche settimana perché poi sappiamo che la variante Delta subentrerà e diventerà predominante. Dobbiamo farci trovare pronti.” “Pensiamo che da oggi alle prossime tre-quattro settimane avverrà la sostituzione ed un considerevole aumento della presenza della Delta e quindi un inevitabile aumento dei contagi”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine della presentazione dei nuovi mezzzi Ares 118. “Noi- ha aggiunto- per l’8 agosto prevediamo di arrivare al 70% di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Viviamo una fase ancora di bassa infezione. Durerà ancora qualche settimana perché poi sappiamo che lasubentrerà e diventerà predominante. Dobbiamo farci trovare pronti.” “Pensiamo che da oggi alle prossime tre-avverrà la sostituzione ed un considerevoledella presenza dellae quindi un inevitabiledei contagi”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio, a margine della presentazione dei nuovi mezzzi Ares 118. “Noi- ha aggiunto- per l’8 agosto prevediamo di arrivare al 70% di ...

