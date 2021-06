Conte risponde a Grillo: «Il mio progetto non resterà nel cassetto» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fatto cadere da Renzi quand'era presidente del consiglio, e ora silurato da Grillo come capo dei 5Stelle, Giuseppe Conte non si dà per vinto. E contrattacca: «C'è tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettato Grillo in piena trasparenza. Il progetto politico non rimane nel cassetto per la contrarietà di una persona sola» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fatto cadere da Renzi quand'era presidente del consiglio, e ora silurato dacome capo dei 5Stelle, Giuseppenon si dà per vinto. E contrattacca: «C'è tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettatoin piena trasparenza. Ilpolitico non rimane nelper la contrarietà di una persona sola» L'articolo proviene da Firenze Post.

