Battlefield 2042 | supportati DLSS e Reflex

(Di mercoledì 30 giugno 2021)sarà partener di Nvidia e supporterà. Ad annunciarlo un comunicato di DICE delle ultime orefarà coppia con Nvidia: EA e il colosso delle schede grafiche hanno annunciato che Geforce sarà il partner GPU ufficiale per l’imminente nuovo capitolo della storica serie sparatutto in prima persona targata DICE. Questa partnership implica, ovviamente, chesupporterà alcune delle funzionalità più avanzate delle tecnologie Nvidia: il. Vediamo tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

Tom's Hardware Italia

Electronic Arts e DICE hanno svelato la lista di partner ufficiali strategici per il prossimo. Tra questi troviamo Microsoft, Nvidia, Logitech, Polaris e Western Digital. Xbox Series X - S saranno le console ufficiali di: l'editore ha nominato Microsoft come ...Fare spezzatini delle armate dell'inferno è ancora più visivamente appagante anche su PC, grazie all'arrivo dell'aggiornamento 'next gen' di DOOM Eternal . Ve ne avevamo parlato ieri lato console , ma ...Battlefield 2042 sarà partener di Nvidia e supporterà DLSS e Reflex. Ad annunciarlo un comunicato di DICE delle ultime ore.Electronic Arts e DICE hanno annunciato di aver stretto un accordo con Microsoft che rende Xbox la console ufficiale di Battlefield 2042. In un comunicato ...