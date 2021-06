Asma da temporale | cos’è e le cause scatenanti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Recentemente è stato coniato l’espressione “da” dopo che sono state osservate dagli scienziati vere e proprie micro epidemie di attacchitici che si sono concentrati durante e dopo eventischi, nel periodo di fioritura delle piante più allergizzanti e in persone che soffrivano in modo particolare di tali allergie. Chi colpisce Nella letteratura scientifica recente casi di questo tipo sono stati segnalati anche nel nostro Paese. I sintomi compaiono in pazienti allergici, soprattutto alla parietaria, alle graminacee e all’ulivo. A volte queste persone non sono colpite da un’...