Traffico Roma del 29-06-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021) Luceverdeuna buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord chiusa per incidente alla galleria Giovanni XXIII all’altezza dell’uscita di via Mario Fani in direzione della via Trionfale chiusa anche la via Casilina all’altezza di via di Villa serventi per lavori urgenti in uscita dalla città tra Pomezia Santa Palomba Ci sono rallentamenti per incidente in via della solfarata in prossimità di via Sassuolo si transita su carreggiata ridotta dalle 14 alle 18 in via Molise manifestazioni in programma del ministero dello sviluppo economico e del Ministero del Lavoro proseguono i lavori sulla ferrovia termini Centocelle ...