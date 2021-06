Tornano i “Brady bonds”? La proposta green al G20

Leggi su formiche

(Di martedì 29 giugno 2021) Nel 1989, nell’ambito del cosiddetto piano, così chiamato in onore del segretario al Tesoro americano Nicholas, furono creati i “”, pensati per alleggerire il debito estero di alcuni Paesi in via di sviluppo. Furono emessi in due forme: alla pari, cioè emessi al valore nominale ma con cedola sui titoli inferiore a tasso di mercato; scontati rispetto al valore originario ma con cedola a tasso di mercato. A distanza di oltre tre decenni alcuni esperti hanno riportato alla luce quella, ma declinata in ambiento climatico. Il progetto si chiama “Debt Relief for a ...