L'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte dopo il rifiuto di presentarsi davanti agli inquirenti nel processo per corruzione.

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica presidente Sudafrica: ex presidente Zuma condannato a 15 mesi carcere L'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte dopo il rifiuto di presentarsi davanti agli inquirenti nel processo per corruzione. Zuma, 79 ...

