Sterling e Kane stendono la Germania | Inghilterra ai quarti

(Di martedì 29 giugno 2021) LONDRA () (ITALPRESS) – A Wembley l'non tradisce i suoi tifosi e nel secondo tempo piega per 2-0 una buonaconquistando idi finale di Euro2020. Prima, poinon lasciano scampo ai tedeschi. La gara inizia in maniera vivace, con lache attacca a spron battuto e l'che prova a difendersi. Al 4? è Goretzka a provarci ma Pickford blocca agevolmente. Al minuto 16 la prima iniziativa della squadra di Southgate con un tiro a giro dalla lunga distanza direspinto ...

Il primo tempo è un duello pari anche se nel recupero gli inglesi hanno l'occasione più importante: dopo un errore di Müller e una fuga di tocca oltre Neuer ma arriva Hummels in ...FORMAZIONI: INGHILTERRA(3 - 4 - 3) : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice (88' Henderson), Shaw, Saka (68' Grealish),. A disp.: Rashford, Ramsdale, Reece James, ... La sfida forse più attesa degli ottavi di finale si conclude con la vittoria dell'Inghilterra di Southgate con il punteggio di 2 a 0 sulla Germania.