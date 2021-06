Roma campione d’Italia Under 17 | sconfitto il Genoa in finale

(Di martedì 29 giugno 2021) Latrionfa nel Campionato italiano17: i capitolini si laureano campioni, grazie alla vittoria per 3-1, in, ai danni del. Sono i liguri a partire con maggior aggressività, ma ciò non basta. Al 14? Falasca insacca il pallone e porta in vantaggio i giallorossi, che vanno a un passo dal raddoppio, poco dopo, con Cherubini. La, a quel punto, è brava a gestire il risultato e a non concedere grandi chance al Grifone, che si vede costretto a tornare negli spogliatoi sotto 1-0. Nella seconda frazione, sono ancora i capitolini ad avere le migliori occasioni e, ...

LaUnder 17 èd'Italia. Nella finale unica al 'Benelli' di Ravenna i ragazzi di Fabrizio Piccareta battono 3 - 1 il Genoa dell'ex Lazio Konko. E la vendetta giallorossa è servita, dopo che ......anni prima aveva sancito l'eliminazione nei quarti di finale per mano della Francia poi: ... Ma il dieci dellail pensiero di fare il cucchiao lo aveva in testa da tempo e, come disse ...La Roma trionfa nel Campionato italiano Under 17: i capitolini si laureano campioni d’Italia, grazie alla vittoria per 3-1, in finale, ai danni del Genoa. Sono i liguri a partire con maggior aggressiv ...Falasca ancora decisivo, come nella semifinale. Pellegrini un muro. Leonardo D'Alessio mette la ciliegina su una splendida stagione. Il solito Accornero il migliore tra le fila liguri ...