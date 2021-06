Portland | agenti sparano a un uomo La polizia tranquillizza | “Era solo un bianco”

Advertising

ManfrediGuttad2 : RT @IlPrimatoN: Nessuno si è messo a incendiare automobili - IlPrimatoN : Nessuno si è messo a incendiare automobili -

Ultime Notizie dalla rete : Portland agenti

NbaReligion

... morta domenica mattina nella sua casa di. A chiamare la polizia è stato un vicino di casa ... - - > Arrivati presso la casa in seguito alla chiamata al 911, glihanno trovato il corpo di ...Ecco la clip registrata dalla body camera di Thomas Lane, uno dei primia entrare in ... In particolare Chicago ,e Washington. La tensione era già salita al massimo con l'uccisione di ...Tiffany Spears e il suo bambino sono stati trovati senza vita in casa. A distanza di quattro mesi, sono stati resi noti i risultati dell'autopsia.Nel Tennessee, negli Usa, una donna di 32 anni è morta per overdose e il figlio di 15 mesi è morto di fame legato a un seggiolino per auto.