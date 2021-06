L'Ucraina passa all'ultimo assalto contro la Svezia, decide Dovbyk nei supplementari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tabellino Svezia-Ucraina 1-2 Marcatori: 27' pt Zinchenko, 43' Forsberg, 16' sts Dovbyk Svezia: Olsen; Lustig (38' st Krafth), Lindelof, Danielsson, Augustinsson (38' st Bengtsson); Larsson (7' pts Claesson),... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tabellino1-2 Marcatori: 27' pt Zinchenko, 43' Forsberg, 16' sts: Olsen; Lustig (38' st Krafth), Lindelof, Danielsson, Augustinsson (38' st Bengtsson); Larsson (7' pts Claesson),...

Advertising

catjolras : L'Ucraina passa ai quarti chiaramente merito di SHUM - romi_andrio : RT @yagrusha: Per la prima volta nella storia #ucraina passa ai quarti di finale I della coppa europea #sveziaucraina #Euro2021 #europei202… - MarteennSaVa : La Svizzera passa con la Spagna, la Danimarca passa con la Repubblica Ceca, l'Ucraina passa con l'Inghilterra, l'ultima non ve la dico - yagrusha : Per la prima volta nella storia #ucraina passa ai quarti di finale I della coppa europea #sveziaucraina #Euro2021… - J_Sioux : L'#Ucraina perde con l'Austria all'ultima del girone. Passa da ultima delle migliori 3e grazie alla #Svezia che bat… -