Inghilterra, Lineker scherza: "La mia frase sulla Germania che vince sempre va messa a tacere" (Di martedì 29 giugno 2021) Tra le tante frasi di Gary Lineker, una è famosissima e recita più o meno: "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince". Ma dopo la vittoria di oggi dell'Inghilterra contro la Germania, lo stesso ex attaccante scherza sui social: "Penso che sia ora che la frase i tedeschi vincono sempre venga messa a tacere. Riposa in pace". SportFace.

