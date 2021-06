Highlights e gol Croazia-Spagna 3-5 dts | ottavi Euro 2020 VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Ilcon glie i gol di3-5 dts, match valido per glidi finale di. A Copenaghen partita pazza con il 3-3 dei tempi regolamentari che porta dunque alla disputa dei supplementari. Qui si scatenano le Furie Rosse con i gol di Morata e Oyarzabal che valgono l’approdo ai quarti di finale per la selezione di Luis Enrique. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

Advertising

SkySport : ?? 'DIAZ SEGNA IL GOL DEL TORNEO' ?? Rovesciata pazzesca contro il Brasile ? BRASILE ?? COLOMBIA 2-1 Gli highlights su… - SkySport : ?? INCREDIBILE ERRORE DI UNAI SIMON ? La Croazia va in vantaggio così contro la Spagna ? CROAZIA ?? SPAGNA 3-5 Gol e… - _vincentlab : RT @Zoroback_023: Un curiosità , ma al di là dei gol negli Highlights dello Spezia lo avete mai visto giocare Pobega ? Da quello che scrive… - Zoroback_023 : Un curiosità , ma al di là dei gol negli Highlights dello Spezia lo avete mai visto giocare Pobega ? Da quello che… - Mediagol : VIDEO Bolivia-Argentina 1-4, doppio Messi e Lautaro si sblocca: gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il" e quindi anche l'assist " più importante nella storia del calcio svizzero? Basta riguardare il video deglipersonali di Xhaka per rendersi conto che quella freddezza, quella ...(agg Michela Colombo) Probabili formazioni Svezia Ucraina/ Quote, Kulusevski titolare? (Europei 2020) VIDEO BOLIVIA ARGENTINA,DIRETTA BOLIVIA ARGENTINA: LA VERDE GIÀ FUORI Bolivia ...Video Bolivia Argentina (risultato finale 1-4) hghlights e gol del match nell'ultimo turno del girone A, Copa America 2021. Poker albiceleste!Le due giornate con più gol nella storia delle fasi finali sono arrivate entrambe a UEFA EURO 2020. Per la seconda volta in una settimana, una singola giornata di EURO ha regalato gol, record ed emozi ...