Germania | Neuer | «Serata difficile Non abbiamo sfruttato una grande possibilità»

(Di martedì 29 giugno 2021) Manuel, portiere e capitano della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra Manuel, portiere e capitano della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai media tedeschi. «Oggiavuto una, ma non siamo riusciti a coglierla. Siamo enormemente delusi. È stata unaper i nostri attaccanti, non siamo riusciti a far male all’Inghilterra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il portiere dellaManuelai microfoni di ARD ha commentato la sconfitta contro l'Inghilterra e l'eliminazione da Euro 2020: 'Oggi abbiamo avuto una grande possibilità, ma non siamo riusciti a coglierla. ...Southgate(3 - 4 - 2 - 1):; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Werner. Allenatore. Loew InghilterraEuro 2020, si decide tutto in ...Harry Kane e Manuel Neuer, ossia i due capitani scesi in campo sfida degli ottavi tra Inghilterra e Germania, hanno deciso di indossare una fascia arcobaleno.L'Inghilterra ha superato per due a zero la Germania di Low staccando il pass per i quarti di finale di Euro 2020 ...