Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: G20: Di Maio accoglie i ministri degli Esteri a Matera: (ANSA) - MATERA, 29 GIU - Il ministro degl… - globalistIT : - PugliaStream : G20 Esteri e Sviluppo, Puglia protagonista: a Bari il ministro Di Maio dà il via alle prime manifestazioni - TRMh24 : Matera G20 | #People #Planet #Prosperity Il centro storicopronto ad accogliere le delegazioni ministeriali partit… - corrmezzogiorno : #Bari G20, le delegazioni arrivano a Bari accolte dal Ministro Di Maio -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Diaccoglie i 32 partecipanti aldegli Esteri e dello Sviluppo a Palazzo Lanfranchi a Matera. I rappresentanti dei singoli Paesi, dell'Onu e dell'Ue saranno tutti in presenza, tranne i ministri ......segretario di Stato americano Antony Blinken (a sinistra) e il ministro degli Esteri Luigi Di... che ha spiegato di aver discusso tale tema con Italia, Francia e Germania in vista deldi oggi. ...Sono partiti questa mattina da Bari, direzione Matera, i capi delegazione esteri, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, per il vertice G20 che si terrà ...Oggi riunione dei ministri a Matera dove Luigi Di Maio farà da padrone di casa e accoglierà le delegazioni al Castello Svevo di Bari ...