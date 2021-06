Francia-Svizzera e l’Europeo in cui può succedere tutto

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 29 giugno 2021) Paul Labile Pogba si allunga per recuperare una palla sputata dalla difesa della. Sarebbe lunga per chiunque, ma lui ci arriva stendendo il piede destro e accarezzandola col collo come fosse un tentacolo. Lo sforzo forse è stato eccessivo persino per lui, soprannominato il polpo, visto che pare sbilanciarsi, raggomitolarsi in sé stesso, ma Pogba non perde mai l’equilibrio, al massimo ne sta inventando uno nuovo. Una quasi caduta quindi diventa una rincorsa e Pogba calcia con l’interno del piede. Il tiro a giro rappresenta una delle esecuzioni meno agonistiche del calcio, spesso èun fattore di tempismo e improvvisazione; quando Pogba tira ...