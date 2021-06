Francia, la madre di Rabiot al padre di Mbappe: “Educa meglio tuo figlio, è arrogante” (Di martedì 29 giugno 2021) Nervi tesi all’interno della Francia e a dimostrarlo è anche l’attacco della madre di Adrien Rabiot, presente in tribuna contro la Svizzera a Bucarest, e furiosa con il padre di Kylian Mbappe, al quale ha avanzato delle richieste ben precise: avrebbe chiesto ai genitori della stellina del Psg di Educare meglio loro figlio per renderlo meno arrogante, poi ha attaccato anche i giornalisti affermando che questi venerino troppo il giocatore che ieri ha sbagliato il rigore decisivo. A riportare la sfuriata della signora Veronique è RMC. ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Nervi tesi all’interno dellae a dimostrarlo è anche l’attacco delladi Adrien, presente in tribuna contro la Svizzera a Bucarest, e furiosa con ildi Kylian, al quale ha avanzato delle richieste ben precise: avrebbe chiesto ai genitori della stellina del Psg direloroper renderlo meno, poi ha attaccato anche i giornalisti affermando che questi venerino troppo il giocatore che ieri ha sbagliato il rigore decisivo. A riportare la sfuriata della signora Veronique è RMC. ...

Advertising

tancredipalmeri : Nel frattempo la notizia del giorno arriva dalla Francia: alla fine di Francia-Svizzera rissa verbale in tribuna tr… - Ilarioforjuve : Questa è bella ???????? Si accapigliano sugli spalti come nei campetti di periferia? ?? #Rabiot #Pogba, lite furibonda… - wesandkiedis : RT @tancredipalmeri: Nel frattempo la notizia del giorno arriva dalla Francia: alla fine di Francia-Svizzera rissa verbale in tribuna tra l… - sportface2016 : #Francia, la madre di #Rabiot si sarebbe scagliata nei confronti del padre di #Mbappe: 'Educa meglio tuo figlio, è… - TarallucciE : RT @tancredipalmeri: Nel frattempo la notizia del giorno arriva dalla Francia: alla fine di Francia-Svizzera rissa verbale in tribuna tra l… -