Firenze | muore schiacciato dal trattore | aveva solo 24 anni

(Di martedì 29 giugno 2021) Ennesimo incidente sul lavoro: a Greve in Chianti, in provincia di, un giovane di 24dala cingoli (Getty Images)Neanche in piena estate si arresta la spirale delle “morti bianche“, gli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. L’unica differenza è rappresentata dal contesto lavorativo in cui maturano tali tragedie umane: dopo il bracciante agricolo di 27morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature elevate, nelle campagne di Brindisi, incidente mortale anche a Greve in Chianti, piccolo centro della cintura metropolitana di ...

Schiacciato da trattore in azienda, Lorenzoa 24 anni Infortunio mortale a Greve in Chianti (), in località Panzano, presso un'azienda agricola. Un giovane di 24 anni è rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre ...Greve in Infortunio mortale a Greve in Chianti, in località Panzano , presso un'azienda agricola. Un ragazzo, classe '97, è stato schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre lavorava in un ...Ennesimo incidente sul lavoro: a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, un giovane di 24 anni muore schiacciato dal trattore a cingoli ...Stava guidando un trattore a cingoli in pendenza, in uno degli uliveti della tenuta. Una manovra sbagliata, forse proprio il terreno accidentato ha ribaltato il mezzo ed è rimasto schiacciato sotto la ...