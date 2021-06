Fabio Rovazzi, «La mia felicità» è la nuova canzone con Eros Ramazzotti (Di martedì 29 giugno 2021) Mancava Fabio Rovazzi all’appello: non che le hit dell’estate 2020 siano già al completo, ma nel suo caso, si tratta di un ritorno inaspettato. Soprattutto perché Rovazzi è tornato “in coppia” e la canzone La mia felicità segna l’inedita collaborazione con Eros Ramazzotti. Rovazzi comincia il brano cantando «Ho dormito per due anni che ore sono non lo so» e, in effetti, mancava dalla scena musicale da due anni (la sua ultima canzone, Senza pensieri nel 2019, insieme a Loredana Berté e J-Ax). Fino ad allora e dal 2016, anno in cui è esploso ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 giugno 2021) Mancavaall’appello: non che le hit dell’estate 2020 siano già al completo, ma nel suo caso, si tratta di un ritorno inaspettato. Soprattutto perchéè tornato “in coppia” e laLa miasegna l’inedita collaborazione concomincia il brano cantando «Ho dormito per due anni che ore sono non lo so» e, in effetti, mancava dalla scena musicale da due anni (la sua ultima, Senza pensieri nel 2019, insieme a Loredana Berté e J-Ax). Fino ad allora e dal 2016, anno in cui è esploso ...

Advertising

an12frnc : RT @earonemusic: ?? - “La mia felicità” di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti entra in #top100 classifica parziale #airplay. . . #EarOne #e… - earonemusic : ?? - “La mia felicità” di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti entra in #top100 classifica parziale #airplay. . .… - RainbowItalia : #OnAir ? La Mia Felicit? ? Fabio Rovazzi,Eros Ramazzotti ? On Radio Rainbow New Italia ?? ? Follow us on… - radiolisola : #NowPlaying: Fabio Rovazzi, Eros Ramazzotti - La Mia Felicità - RainbowItalia : #OnAir ? La Mia Felicit? ? Fabio Rovazzi,Eros Ramazzotti ? On Radio Rainbow New Italia ?? ? Follow us on… -