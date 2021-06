Emilio Fede, basta accanirsi: perché a 90 anni è il momento di lasciarlo in pace (Di martedì 29 giugno 2021) Dove diavolo volete che vada un 90enne in carrozzina che ha appena perso la donna sposata 57 anni fa? Non lo troverete a zonzo per le vie del centro, né in giro per locali notturni, né intento a commettere chissà quali delitti. Sarebbe dunque opportuno lasciarlo in pace, consentendogli di raccogliersi nel suo cupo sconforto, di piangere tut tele lacrime e, se è il caso, di urlare nel cuore della notte la propria afflizione. Il lutto è profondo come un abisso nero nel quale veniamo scaraventati all'improvviso, sia quando la morte di colui o colei che amiamo era evento prevedibile sia quando sopraggiunge come un fulmine a cielo sereno. Ci si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Dove diavolo volete che vada un 90enne in carrozzina che ha appena perso la donna sposata 57fa? Non lo troverete a zonzo per le vie del centro, né in giro per locali notturni, né intento a commettere chissà quali delitti. Sarebbe dunque opportunoin, consentendogli di raccogliersi nel suo cupo sconforto, di piangere tut tele lacrime e, se è il caso, di urlare nel cuore della notte la propria afflizione. Il lutto è profondo come un abisso nero nel quale veniamo scaraventati all'improvviso, sia quando la morte di colui o colei che amiamo era evento prevedibile sia quando sopraggiunge come un fulmine a cielo sereno. Ci si ...

