Da De Bruyne a Chiellini | la partita dei recuperi

Advertising

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: I quarti di finale di #Euro2020 vedranno affrontarsi Belgio ed Italia: in dubbio la presenza di Eden Hazard e Kevin De Bru… - tweetnewsit : I quarti di finale di #Euro2020 vedranno affrontarsi Belgio ed Italia: in dubbio la presenza di Eden Hazard e Kevin… - Raff_lanotte : @__Mari92 Non so, ieri l ho visto maluccio il Belgio e con chiellini a uomo su lukaku e probabilmente senza de bruy… - infoitsport : Calcio, Giorgio Chiellini recupera il Belgio? De Bruyne e Hazard preoccupano Martinez - TheItalianTimes : ?? GLI AZZURRI AI QUARTI ???? #Euro2020, il #2luglio si giocherà #ItaliaBelgio. #Martinez dovrà quasi certamente rinun… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruyne Chiellini

La stella del City potrebbe farcela: ottimismo anche per Eden Hazard. Mancini spera di riavere il capitanoDi quel gruppo, tra titolari e panchina, sono presenti oggi soltanto in 6 (Bonucci,, ... con tutti i suoi protagonisti più noti, da Deappunto a Lukaku, da Witsel a Courtois e Hazard, ...Su Gazzetta: "E' un lavoro per Chiellini". Decisivo recuperare Giorgio per il duello fisico. Romelu mai in gol contro la coppia di juventini. E gli serve De Bruyne: con lui ..."Le prime notizie non sono poi così male per Eden Hazard e Kevin Van de Bruyne. Non c’è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì". L ...