Chiara Gualzetti | la 15enne uccisa da un amico Molti i dettagli da chiarire

(Di martedì 29 giugno 2021), la giovane quindicenne è statada unreo confesso, masono ida, compreso il movente Ancora un fatto di cronaca e di sangue in questa estate. La ricerca di, la giovane quindicenne scomparsa domenica scorsa si è conclusa con il suo ritrovamento senza vita su un’altura, ai bordi di un boschetto, nel parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, sui colli della provincia di Bologna, non molto distante dalla propria abitazione. Era uscita di casa alle 9 del mattino e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Simo_Ventura : Lei e’ Chiara Gualzetti , aveva 15 anni ed e’ stata accoltellata da un suo coetaneo (16 ) . Non contento l’ha seppe… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - Nutizieri : Omicidio Chiara. 'Ci siamo concentrati subito sul ragazzo. Trovata arma delitto e telefonino della vittima' | VIDEO… - glooit : Omicidio Chiara Gualzetti, confessa l'amico: 'Una voce interiore mi ha detto di uccidere' leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

il Resto del Carlino

Il sedicenne fermato per l'omicidio diha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto di aver agito sulla base di una spinta ...... dopo l'interrogatorio nel corso del quale ha confessato di aver assassinato, la ragazza trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa è quella ...Chiara Gualzetti, la giovane quindicenne è stata uccisa da un amico reo confesso, ma molti sono i dettagli da chiarire, compreso il movente ...Chiara Gualzetti, il 16enne italiano fermato per l'omicidio della giovane «è molto scosso, si è messo a disposizione», dice l'avvocata ...