Can Yaman e Diletta Leotta pronti alle nozze: fissata la data (Di martedì 29 giugno 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero pronti alle nozze, tanto da aver già fissato la data. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, terra d’origine della conduttrice sportiva, i due innamorati sono volati in Turchia per incontrare la famiglia dell’attore. Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo, l’incontro fra Diletta e la madre di Can, Güldem, sarebbe stato un successo. La donna, inizialmente contraria all’unione, sarebbe rimasta piacevolmente colpita dalla conduttrice sportiva, così tanto da dare la sua approvazione ... Leggi su dilei (Di martedì 29 giugno 2021) Cansarebbero, tanto da aver già fissato la. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, terra d’origine della conduttrice sportiva, i due innamorati sono volati in Turchia per incontrare la famiglia dell’attore. Secondo quanto svelato da Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo, l’incontro frae la madre di Can, Güldem, sarebbe stato un successo. La donna, inizialmente contraria all’unione, sarebbe rimasta piacevolmente colpita dalla conduttrice sportiva, così tanto da dare la sua approvazione ...

Advertising

yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - luciaIZV : RT @Hln3A: Il talento di Can Yaman ed Özge Gürel non lo meritate perchè troppo alto per menti ottuse e gusti decisamente di merda. Ciao Tur… - MariannaCardini : RT @auriyaman: Can Yaman e Özge Gürel sono state le persone più giuste per questi ruoli, sono riusciti a trasmettere più del normale, a far… -