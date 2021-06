Bologna, 16enne Chiara uccisa: confessa l'amico e coetaneo (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Un 16enne ha confessato l'omicidio dell'amica Chiara Gualzetti, trovata senza vita ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), ma “sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del gesto”. È quanto si apprende da chi poco prima dell'alba ha fatto scattare il provvedimento di fermo. E' italiano e ha 16 anni, la stessa età della vittima, il minorenne fermato la scorsa notte. Alle 4.30 i carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale e i militanti del Nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito il decreto di fermo su disposizione della procura per i Minorenni. Su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Unhato l'omicidio dell'amicaGualzetti, trovata senza vita ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (), ma “sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del gesto”. È quanto si apprende da chi poco prima dell'alba ha fatto scattare il provvedimento di fermo. E' italiano e ha 16 anni, la stessa età della vittima, il minorenne fermato la scorsa notte. Alle 4.30 i carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale e i militanti del Nucleo investigativo dihanno eseguito il decreto di fermo su disposizione della procura per i Minorenni. Su ...

