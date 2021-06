Variante Delta, Crisanti: “Al 17% in Italia, difficile riuscire a bloccarla” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Da tempo continuo a dire che bisognava sequenziare e fare le zone rosse in caso di focolai con varianti di Sars-CoV-2”. Sulla Variante Delta “arriviamo in totale ritardo. Come al solito vengono fatte le cose quando è già tardi. Quando sono state identificate le prime varianti indiane” sul nostro territorio “bisognava fare la zona rossa e isolare. Adesso siamo al 17%, cosa si vuol fare? Ormai non credo si riesca a bloccarla la Variante indiana in Italia”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) “Da tempo continuo a dire che bisognava sequenziare e fare le zone rosse in caso di focolai con varianti di Sars-CoV-2”. Sulla“arriviamo in totale ritardo. Come al solito vengono fatte le cose quando è già tardi. Quando sono state identificate le prime varianti indiane” sul nostro territorio “bisognava fare la zona rossa e isolare. Adesso siamo al 17%, cosa si vuol fare? Ormai non credo si riesca alaindiana in”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di ...

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - FraPagliaccio : RT @ladyonorato: La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NON ferma… - gioiami68701904 : RT @seguimi2050: Bassetti: 'Variante Delta dà sintomi blandi, simili al raffreddore. Bisogna vaccinarsi' (ovvero, bisogna inocularsi un sie… -