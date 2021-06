Tour de France 2021 oggi | Lorient-Pontivy | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) Siamo giunti alla terza tappa delde, ladi 183 chilometri. Sarà la prima grande occasione per i velocisti in gruppo dopo due giorni dedicati a finisseur e che hanno visto i trionfi di Julian Alaphilippe e Mathieu Van der Poel. Prima parte di tappa abbastanza semplice con molti chilometri in pianura. Al chilometro 91 il gruppo affronterà il primo GPM della giornata ovvero la Cote de Cadoudal (1700 metri al 6,3%) e dopo ulteriori 57 chilometri il gruppo scalerà la Cote de Plumeliau (2200 metri con pendenze medie del 3%). Nulla di impossibile anche per le ruote veloci del ...