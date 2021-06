Salvini: “Litigi Conte-Grillo? Mio giudizio politico è chi se ne frega” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – “Chi se ne frega dei Litigi tra Conte e Grillo“: così Matteo Salvini commenta lo scontro tra l’ex premier e il garante dei 5 Stelle sulla gestione del M5S. Mentre il centrosinistra tutto è in forte apprensione per la conferenza stampa di Conte, in diretta – tanto per cambiare – su Facebook dalle 17.30, il leader della Lega ridimensiona la questione. In visita al cantiere della Tav a Chiomonte, in Val di Susa, il leader della Lega non ci gira intorno, dello scontro Conte-Grillo non gli frega niente. “L’unico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – “Chi se nedeitra“: così Matteocommenta lo scontro tra l’ex premier e il garante dei 5 Stelle sulla gestione del M5S. Mentre il centrosinistra tutto è in forte apprensione per la conferenza stampa di, in diretta – tanto per cambiare – su Facebook dalle 17.30, il leader della Lega ridimensiona la questione. In visita al cantiere della Tav a Chiomonte, in Val di Susa, il leader della Lega non ci gira intorno, dello scontronon gliniente. “L’unico ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Al contrario del centrosinistra in fibrillazione, il leader della Lega ostenta indifferenza #conferenzastampa https://t.c… - rep_roma : Rifiuti, Raggi ora punta sulla discarica di Albano. Ma non lo dice al prefetto. Salvini: 'Litigi sindaca-Zingaretti… - IlPrimatoN : Al contrario del centrosinistra in fibrillazione, il leader della Lega ostenta indifferenza #conferenzastampa - rep_roma : Rifiuti, Raggi ora punta sulla discarica di Albano. Ma non lo dice al prefetto. Salvini: 'Litigi sindaca-Zingaretti… - rep_roma : Rifiuti, Raggi ora punta sulla discarica di Albano. Ma non lo dice al prefetto. Salvini: 'Litigi Raggi-Zingaretti n… -