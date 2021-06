Nonno va a prendere la nipotina all' asilo | ma ritira quella sbagliata

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 giugno 2021) Accertamenti disciplinari del Comune di Arezzo sono stati avviati su un educatore e un custode di unnido municipale dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al‘sbagliato’. Secondo le ricostruzioni l’anziano in realtà ha commesso un primo errore suonando il campanello al nido, anziché alla scuola materna che è alla porta accanto, e poi un secondo errore non riconoscendo che la bimba che gli veniva data non era sua nipote ma un’altra. L’equivoco sarebbe andato avanti circa mezz’ora, il tempo di raggiungere l’abitazione, accorgersi con gli altri familiari di averto un’altra bambina e riportare indietro ...