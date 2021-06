Madre di tre figli muore dopo una terribile reazione ad AstraZeneca: il dramma britannico (Di lunedì 28 giugno 2021) Lucy Taberer, 47 anni e Madre di un bimbo di tre anni, muore tragicamente a casa di una ‘drammatica’ reazione avversa ad AstraZeneca. dopo 22 giorni dall’inoculazione dell’antitodo, la donna ha lasciato 3 figli, e il suo futuro sposo. I funerali sono stati celebrati nel giorno deputato alle nozze. Eccezionalmente grave reazione al vaccino Storia tragica che arriva d’oltre manica, che narra la tragedia di Lucy Taberer che a 47 anni è deceduta 22 giorni dopo la somministrazione del vaccino Covid-19 AstraZeneca, lasciando il ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 giugno 2021) Lucy Taberer, 47 anni edi un bimbo di tre anni,tragicamente a casa di una ‘tica’avversa ad22 giorni dall’inoculazione dell’antitodo, la donna ha lasciato 3, e il suo futuro sposo. I funerali sono stati celebrati nel giorno deputato alle nozze. Eccezionalmente graveal vaccino Storia tragica che arriva d’oltre manica, che narra la tragedia di Lucy Taberer che a 47 anni è deceduta 22 giornila somministrazione del vaccino Covid-19, lasciando il ...

