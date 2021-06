LaF Pride | la programmazione serale di oggi a tema LGBT

(Di lunedì 28 giugno 2021) In occasione della Giornata Mondiale dell'orgoglioQ+, LaFpresenta Lettori - I libri di una vita e Love Me Gender con Chiara Francini, da stasera!lunedì 28 giugno, a 52 anni dai moti di Stonewall che diedero origine al movimento di liberazione gay, laF (Sky 135) celebra la giornata mondiale dell'orgoglioQ+ dedicando unaspeciale dal titolo laF!, con due produzioni originali della TV di Feltrinelli. Si inizia alle ore 20.40 con un episodio della seconda stagione di Lettori - I libri di una vita, dove viene raccontata la storia di Paola, "la lettrice ...

Ultime Notizie dalla rete : LaF Pride

Marida Caterini

