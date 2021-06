La questione infermieristica deflagra, la FIALS: «Stipendi inadeguati, indennità da fame e pochi incentivi». (Di lunedì 28 giugno 2021) “Siamo pronti alla mobilitazione: senza soldi non c’è futuro, questo gli infermieri e le altre professioni sanitarie lo sanno bene, e anche senza regole d’ingaggio condivise viene a mancare la progettualità. Gli Stipendi sono sempre più inadeguati, le indennità di disagio sono da fame, ferme ormai da vent’anni, e le forme incentivanti languono. In molti territori da gennaio 2021 non viene riconosciuta l’indennità di malattia infettiva ai professionisti impegnati nei servizi Covid, malgrado i ripetuti solleciti del sindacato. E pandemia a parte, deflagra la questione ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) “Siamo pronti alla mobilitazione: senza soldi non c’è futuro, questo gli infermieri e le altre professioni sanitarie lo sanno bene, e anche senza regole d’ingaggio condivise viene a mancare la progettualità. Glisono sempre più, ledi disagio sono da, ferme ormai da vent’anni, e le forme incentivanti languono. In molti territori da gennaio 2021 non viene riconosciuta l’di malattia infettiva ai professionisti impegnati nei servizi Covid, malgrado i ripetuti solleciti del sindacato. E pandemia a parte,la...

