Croazia - Spagna Live 0 - 0: in palio un posto ai quarti di finale (Di lunedì 28 giugno 2021) Le formazioni ufficiali della sfida di Copenaghen: Croazia (4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic. Ct. Dalic Spagna (4 - 3 - ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) Le formazioni ufficiali della sfida di Copenaghen:(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic. Ct. Dalic(4 - 3 - ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - skillandbet : Incredibile!!!! Il portiere Unai Simon manca il controllo e la palla finisce in rete! ???? Croazia avanti 1-0 sull… - berth_al : 27esimo del primo tempo... Croazia 1 Spagna 0.... #EURO2020 #Euro2021 #CROESP #CROSPA #CRO #ESP - GoalItalia : Unai Simon la combina grossa in #CroaziaSpagna: non controlla il retropassaggio di Pedri che termina in rete ??… - paolorm2012 : RT @serenel14278447: In campo Croazia-Spagna 1-0 LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Spagna Croazia - Spagna Live 0 - 0: in palio un posto ai quarti di finale Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18 Croazia e Spagna si affrontano per un posto nei quarti di Euro 2020. ad_dyn Per la Croazia, la Spagna ...

Moviola Croazia Spagna: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di di Euro2020: moviola Croazia Spagna L'episodio chiave della moviola del match tra Croazia e Spagna, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Dirige la sfida l'arbitro turco Cakir. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...

Croazia-Spagna, le probabili formazioni e dove vedere gli ottavi degli Europei Sky Sport Croazia-Spagna live dalle 18: Luis Enrique conferma Morata La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si aprirà alle 18.00 con il big match tra Croazia e Spagna, rispettivamente nel girone D e nel girone E e solo all'ultima giornata: i croati con il 3 ...

Croazia Spagna, papera incredibile di Simón e balcanici in vantaggio – VIDEO Incredibile al Parken di Copenhagen. La Croazia è in vantaggio contro la Spagna grazie ad una colossale papera di Unai Simón, estremo difensore de la Roja.

Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18si affrontano per un posto nei quarti di Euro 2020. ad_dyn Per la, la...L'episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale di di Euro2020: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Dirige la sfida l'arbitro turco Cakir. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si aprirà alle 18.00 con il big match tra Croazia e Spagna, rispettivamente nel girone D e nel girone E e solo all'ultima giornata: i croati con il 3 ...Incredibile al Parken di Copenhagen. La Croazia è in vantaggio contro la Spagna grazie ad una colossale papera di Unai Simón, estremo difensore de la Roja.