Conte a Grillo: "Non sarò un leader dimezzato o un prestanome" (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Zero parlamentari in presenza, ma tutti all'ascolto, e in attesa. La grande fibrillazione delle ultime 48 ore per le decisioni di Giuseppe Conte si conclude con la prevista conferenza stampa: l'ex premier non molla il Movimento, ma non recede e detta le sue condizioni a Beppe Grillo. Niente 'diarchia' e una leadership "forte". L'avvocato parla per circa un'ora e poi risponde alle domande dei cronisti, difende il lavoro di questi mesi, e annuncia che lo statuto di 'M5s 2.0' lo diffonderà domani. "Con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcune questioni fondamentali", sottolinea. "Non è sufficiente ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Zero parlamentari in presenza, ma tutti all'ascolto, e in attesa. La grande fibrillazione delle ultime 48 ore per le decisioni di Giuseppesi conclude con la prevista conferenza stampa: l'ex premier non molla il Movimento, ma non recede e detta le sue condizioni a Beppe. Niente 'diarchia' e unaship "forte". L'avvocato parla per circa un'ora e poi risponde alle domande dei cronisti, difende il lavoro di questi mesi, e annuncia che lo statuto di 'M5s 2.0' lo diffonderà domani. "Con Beppesono emerse diversità di vedute su alcune questioni fondamentali", sottolinea. "Non è sufficiente ...

