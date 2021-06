Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di una 16enne di Monteveglio, frazione di Valsamoggia in provincia di Bologna, è stato trovato senza vita in una scarpata. I carabinieri indagano per omicidio. A riferire del ritrovamento del corpo è il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che dopo la sparizione della 16enne aveva diffuso un appello sui social per ritrovarla. Secondo quanto si apprende, sul corpo della ragazza sarebbero state trovate ferite d’arma da taglio e altre lesioni. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti. Sul caso sono impegnate sia la procura ordinaria che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo di unadi Monteveglio, frazione di Valsamoggia in provincia di, è stato trovato senza vita in una scarpata. Iper. A riferire del ritrovamento del corpo è il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che dopo la sparizione dellaaveva diffuso un appello sui social per ritrovarla. Secondo quanto si apprende, sul corpo della ragazza sarebbero state trovate ferite d’arma da taglio e altre lesioni. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti. Sul caso sono impegnate sia la procura ordinaria che ...

