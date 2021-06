Usa - Israele, Lapid: 'In passato sono stati fatti errori, li aggiusteremo' (Di domenica 27 giugno 2021) In questi anni sono stati compiuti degli 'errori' nei legami con gli Usa e 'lo status bipartisan di Israele è stato compromesso. Lo aggiusteremo insieme'. Lo ha detto il ministro degli Esteri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) In questi annicompiuti degli '' nei legami con gli Usa e 'lo status bipartisan diè stato compromesso. Loinsieme'. Lo ha detto il ministro degli Esteri ...

Advertising

IsraelinItaly : Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di norma… - nan_nan_an : RT @IsraelinItaly: Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di normalizza… - AndreaAffinito : RT @Wikileaks_Ita: D'intesa con la Commissione d'inchiesta su #Ustica istituita nel 1988 (8 anni dopo) sono state richieste informazioni ai… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa-Israele, Lapid: 'In passato sono stati fatti errori, li aggiusteremo' #israele - conteadifoix : RT @MediasetTgcom24: Usa-Israele, Lapid: 'In passato sono stati fatti errori, li aggiusteremo' #israele -