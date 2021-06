(Di domenica 27 giugno 2021) La sesta edizione del realityè stata ricca di colpi di scena. Nel gruppo dei fidanzati si era distinto Massimiliano Colantoni, ricordato dai più per essere stato il personaggio più criticato. Lacon la sua fidanzata Ilaria Teolis è finita proprio a causaloro partecipazione neldei sentimenti di Canale 5. Il giovane aveva poi intrapreso una relazione con la tentatrice Sonia Onelli, ma dopo un anno i due avevano deciso di porre fineloro. In queste ultime settimane Massimo ha lasciato vari indizi sul suo profilo ...

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland, uno dei protagonisti più discussi della storia del programma lancia un singolo… dedicato alla su… - alediegoli : Stavo guardando un documentario sull’estinzione dei dinosauri, rallegrandomi che il meteorite sia arrivato 65 milio… - RosaAnnaAlfano1 : Finalmente mercoledì inizia Temptation Island,si va di trash??? - promisestay_ : ho appena scoperto che una coppia che parteciperà a temptation island è della mia città MI SENTO MALISSIMO - IlariaRiga : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Qualche ora fa sono stati rivelati i nomi dei tentatori della nuova edizione di2021. Tra ex volti di Uomini e Donne e vip c'è anche un noto TikToker. Vediamo insieme di chi si tratta. L'inizio della nuova edizione disi fa sempre più vicino, ...Volete conoscerlo meglio? Tranquilli, ci pensiamo noi! Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI Chi è Alessio di2021: età, ...Temptation Island, uno dei protagonisti più discussi della storia del programma lancia un singolo… dedicato alla sua ex!. La sesta edizione ...Mercoledì 30 giugno ci sarà l'esordio della nuova edizione di Temptation Island: il cast sbarca in Sardegna e viene diviso in due villaggi ...