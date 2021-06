«Spero che il mio coraggio ispiri le altre»: la denuncia della cantante Giuliana Danzè picchiata dal compagno – Il video (Di domenica 27 giugno 2021) Ancora un caso di violenza sulle donne, stavolta da Benevento. Vittima la cantante Giuliana Danzè, 26enne originaria della città campana, che in un video postato sul suo profilo Instagram denuncia quanto subito per mano del compagno. «Oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto», racconta nella clip la ragazza nota al pubblico per aver partecipato ai programmi “All Together Now 2” e all’edizione francese di “The Voice“. «L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate», continua l’artista, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Ancora un caso di violenza sulle donne, stavolta da Benevento. Vittima la, 26enne originariacittà campana, che in unpostato sul suo profilo Instagramquanto subito per mano del. «Oggi voglio metterci la faccia perre pubblicamente quanto mi è accaduto», racconta nella clip la ragazza nota al pubblico per aver partecipato ai programmi “All Together Now 2” e all’edizione francese di “The Voice“. «L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate», continua l’artista, ...

