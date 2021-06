Spal, Clotet attende ma intanto Tacopina accelera (Di domenica 27 giugno 2021) Clotet proverà a ripetere alla Spal il rendimento e i risultati dei suoi mesi bresciani: da febbraio a maggio ha ottenuto 34 punti in 15 partite (alla media di 1,88 a match) Leggi su itasportpress (Di domenica 27 giugno 2021)proverà a ripetere allail rendimento e i risultati dei suoi mesi bresciani: da febbraio a maggio ha ottenuto 34 punti in 15 partite (alla media di 1,88 a match)

Advertising

ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Spal, Clotet arriverà a breve #ilpodsport - sportli26181512 : Calciomercato Spal, Clotet arriverà a breve: Il tecnico sta per legarsi al club emiliano - ParmaLiveTweet : Panchine avversarie, la SPAL ha il suo allenatore: in arrivo l'ex Brescia Clotet - TernanaNews : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - GdS - Una Spal alla catalana: arriva Clotet - tabellamercatob : Aggiornamento #Calciomercato panchine #SerieB 9 mister nuovi, 8 confermati Tre squadre da sistemare Tre nomi per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Clotet Calciomercato Spal, Clotet arriverà a breve FERRARA - La fumata bianca per l'arrivo del tecnico Josep Clotet alla Spal arriverà entro la prossima ...

Spal - Tacopina, avanti tutta. C'è fiducia tra le parti ... che a Estense.com non nascondono l'apprezzamento per il nuovo allenatore Pep Clotet - dovrebbe ... proprio per evitare ulteriori spargimenti di sangue, l'estate di costruzione della prossima Spal ...

Calciomercato Spal, Clotet arriverà a breve Corriere dello Sport Sì del catalano vincolato a un progetto D’Andrea, talento del gruppo under 17 Il ragazzo allenato da Serpini ha attirato l’attenzione di Inter, Fiorentina e Bologna. Ora cosa farà la Spal?

Venturato-Cittadella, finisce la lunga favola Dopo sette lunghi anni si è chiuso il felice capitolo di Venturato al Cittadella. Il tecnico ha comunicato a Stefano Marchetti di non voler proseguire la sua avventura nonostante un altro anno di cont ...

FERRARA - La fumata bianca per l'arrivo del tecnico Josepallaarriverà entro la prossima ...... che a Estense.com non nascondono l'apprezzamento per il nuovo allenatore Pep- dovrebbe ... proprio per evitare ulteriori spargimenti di sangue, l'estate di costruzione della prossima...Il ragazzo allenato da Serpini ha attirato l’attenzione di Inter, Fiorentina e Bologna. Ora cosa farà la Spal?Dopo sette lunghi anni si è chiuso il felice capitolo di Venturato al Cittadella. Il tecnico ha comunicato a Stefano Marchetti di non voler proseguire la sua avventura nonostante un altro anno di cont ...