MotoGP, GP Olanda 2021. Ducati spera nel “fuoco amico” di Maverick Viñales su Fabio Quartararo (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi, a partire dalle ore 14.00, andrà in scena il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, nono round del Motomondiale 2021 e ultima gara prima della lunga pausa estiva che si protrarrà sino a inizio agosto. La competizione si preannuncia particolarmente interessante, poiché Fabio Quartararo potrebbe essere vittima del “fuoco amico” rappresentato da Maverick Viñales. Lo spagnolo attualmente è sesto in campionato a 56 punti dal francese, ma nella giornata di ieri si è risvegliato dopo mesi di torpore, realizzando la sua prima pole position ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi, a partire dalle ore 14.00, andrà in scena il Gran Premio d’di, nono round del Motomondialee ultima gara prima della lunga pausa estiva che si protrarrà sino a inizio agosto. La competizione si preannuncia particolarmente interessante, poichépotrebbe essere vittima del “” rappresentato da. Lo spagnolo attualmente è sesto in campionato a 56 punti dal francese, ma nella giornata di ieri si è risvegliato dopo mesi di torpore, realizzando la sua prima pole position ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, Valentino Rossi con i migliori nelle qualifiche ad Assen: 'Qui è un paradiso' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP d’Olanda ? «E’ stata una gara fantastica, per tutti. Forse Sete è un po’ arrabbiato, ma… - infoitsport : MotoGP Olanda, Quartararo: 'In gara io e Vinales dovremo essere intelligenti' - infoitsport : MotoGP Olanda, furia Miller contro gli 'idioti' che aspettano la scia -