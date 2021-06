Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in diretta tv: “L’amore non è mai sbagliato” (Di domenica 27 giugno 2021) Damiano e Thomas si baciano in diretta tv e invocano “pari diritti per la comunità lgbtq”. È stato un vero e proprio Maneskin show quello andato in scena sabato sera sulla tv pubblica della Polonia: Damiano David e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati un bacio a favor di telecamere. Un gesto simbolico che arriva nel mese dei Pride per dimostrare il loro sostegno alla comunità Lgbtq in un Paese che non tutela i loro diritti, anzi, esistono addirittura delle “zone Lgbtq-free”.”Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021)siintv e invocano “pari diritti per la comunità lgbtq”. È stato un vero e proprioshow quello andato in scena sabato sera sulla tv pubblica della Polonia:David e il chitarristaRaggi si sono scambiati un bacio a favor di telecamere. Un gesto simbolico che arriva nel mese dei Pride per dimostrare il loro sostegno alla comunità Lgbtq in un Paese che non tutela i loro diritti, anzi, esistono addirittura delle “zone Lgbtq-free”.”Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che ...

