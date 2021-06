In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno: Tra Conte e Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace (Di lunedì 28 giugno 2021) Cinque Stelle – La guerra del fondatore Grillo scrive e telefona a Conte, ma non scioglie il nodo della “diarchia” Dopo due giorni di guerra di posizione, Beppe Grillo muove un passo verso Giuseppe Conte. Ma non basta, perché nella sostanza i due restano lontanissimi, senza ancora alcuna soluzione per risolvere il vero tema dello scontro, cioè la gestione della leadership del nuovo Movimento. Ieri il Garante ha scritto una mail all’ex premier e poi di Luca De Carolis e Lorenzo Giarelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Valori bollati.“La nostra federazione è unita con o senza l’apporto di Meloni. Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Cinque Stelle – La guerra del fondatorescrive e telefona a, ma non scioglie il nodo della “diarchia” Dopo due giorni di guerra di posizione, Beppemuove un passo verso Giuseppe. Ma non basta, perché nella sostanza i due restano lontanissimi, senza ancora alcuna soluzione per risolvere il vero tema dello scontro, cioè la gestione della leadership del nuovo Movimento. Ieri il Garante ha scritto una mail all’ex premier e poi di Luca De Carolis e Lorenzo Giarelli Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Valori bollati.“La nostra federazione è unita con o senza l’apporto di Meloni. Abbiamo ...

