Giulia Salemi e la “Principessa Jasmine” | ecco di cosa si tratta

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 giugno 2021) Novità dal mondo SmmrBeachwear per fan, followers e fashion addicted!continua la sua scalata al successo nel settore beachwear con il brand SmmrBeachwear by. Vi abbiamo già parlato dei due modelli più gettonati del marchio realizzato dall’ex gieffina, ma oggi arriva una new entry che potrebbe spodestare i numeri uno in classifica. Il bikini presentato sui social da, già online sul sito ufficiale dal giorno del suo esordio, èed è una new entry assoluta sul profilo dell’emergente fashion designer. Fino a questo ...