Fioritura di Castelluccio, stop alle auto nei primi due weekend di luglio: cinque sindaci in rivolta (Di domenica 27 giugno 2021) MACERATA - Chiusura del traffico dalle Marche verso Castelluccio , nei primi due fine settimana di luglio, cinque sindaci marchigiani uniscono le forze e chiedono di rivedere la decisione. 'Ribadiamo ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 giugno 2021) MACERATA - Chiusura del traffico dMarche verso, neidue fine settimana dimarchigiani uniscono le forze e chiedono di rivedere la decisione. 'Ribadiamo ...

