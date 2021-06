Elisabetta Gregoraci scatto nostalgico su Instagram | il post è un successo!

(Di domenica 27 giugno 2021) Confermata alla conduzione di Battiti Live insieme a Alan Palmieri,tornerà in tv a metà Luglio nel frattempo è impegnata nella registrazione del popolare programma di musica in tour per le varie città italiane. Sull’accountdell’ex moglie di Briatore è possibile ammirare alcuni scatti della prima puntata dello show, ma soprattutto apprezzare la bellissimache per l’occasione ha scelto un outfit fuxia che mette in risalto tutte le sue forme.-solonotizie24: ...

Al timone dell'evento musicale più atteso dell'anno ci saranno sempre Alan Palmieri e la bellissimache, con il look sfoggiato nel corso del primo appuntamento , ha lasciato ...L'ex ballerino di 'Amici' sta infatti partecipando a 'Battiti Live', lo show musicale condotto proprio, ex coinquilina di Zorzi durante il reality di Alfonso Signorini. Da tempo ...Non si parla e non si è praticamente mai parlato della vita privata di Luca Laurenti, la spalla comica di Paolo Bonolis. Noi di Rumors abbiamo deciso di farlo, partendo proprio dalla moglie Raffaella ...Su Twitter, Pretelli ha risposto in modo piccato a un tweet che credeva essere di Zorzi: in seguito l'ex velino ha capito che l'account era falso ...