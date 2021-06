COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: zero positivi in Irpinia (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 358 tamponi effettuati non risultano persone positive al COVID. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 358 tamponi effettuati non risultano persone positive al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Variante Delta dilaga, in Italia 2,7 milioni di over 60 non vaccinati. LIVE - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: zero positivi in Irpinia ** - Bubu_Inter : RT @TgrRaiPuglia: #Puglia #BollettinoCovid19 33 casi positivi su 3.940 test registrati. Nessun decesso - italiaserait : Covid Toscana, oggi 35 contagi e un morto: bollettino 27 giugno - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Bollettino Asl, Covid: su 358 tamponi effettuati, nessun caso di positività -