Bergoglio | il Ddl Zan e una profezia troppo grande per l' Italia  

AGI – Ma insomma, il Papa che ne dice di tutto questo ronzio di api che sciamano irrequiete attorno a quel favo di miele che è il disegno di legge targato Zan? Allo stesso Mario Draghi, che pure è intervenuto l'altro giorno in Parlamento a dire l'ovvio e lo scontato, e pertanto l'importantissimo, adesso qualcuno si sente di domandare cosa pensi nel merito della questione. Figuriamoci Bergoglio: campione della Chiesa in uscita, del dialogo con il mondo laico, ma anche l'uomo che si oppose ai tempi dell'episcopato a Buenos Aires alle unioni omosessuali. Dica quel che pensa, e non se ne parli più. Invece lui tace. Non del tutto, ma tace. Non del tutto perché, a voler ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergoglio Ddl Il "ruggito" della Chiesa : torna la " linea Ratzinger " Bergoglio non ha mai voluto "interferire" - come dicono oggi i critici dell'intervento del Vaticano ... per ragione di tempi a disposizione, della portata del Ddl e chi insiste su interlocuzioni ...

di chi e' la manina che ha fatto uscire la nota verbale del vaticano sul ddl zan? 'PACE CON L'ITALIA' - IL MESSAGGIO RECAPITATO DA BERGOGLIO A 'MARIOPIO' DRAGHI FA CAPIRE CHE IL VATICANO NON SCOMUNICA IL DDL ZAN, CHE ALLA FINE PASSERÀ CON PICCOLI MA SOSTANZIOSI AGGIUSTAMENTI - A FAR CIRCOLARE LA 'NOTA VERBALE' DEL ...

Il "ruggito" della Chiesa: torna la "linea Ratzinger" Con l'intervento della Santa Sede "contro" il Ddl Zan, sembrano tornati gli anni del pontificato di Benedetto XVI, con parole più nette nei confronti dei cosiddetti "nuovi diritti" ...

