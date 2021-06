Achille Lauro, chi è la misteriosa fidanzata Francesca (Di domenica 27 giugno 2021) Francesca, la fidanzata misteriosa di Achille Lauro, sono molto riservati ed è raro ‘beccarli’ insieme nei loro momenti di vita quotidiana. Hanno in comune la passione per i tatuaggi e l’essere due spiriti mai convenzionali. La ragazza si chiamerebbe Francesca. I due sono stati paparazzati insieme in alcuni momenti di vita quotidiana. Lauro ha confermato la storia a Domenica In, ospite di Mara Venier. Achille Lauro e la fidanzata stanno insieme da 3 anni. Lei è del tutto estranea al mondo dello spettacolo e non ama ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 giugno 2021), ladi, sono molto riservati ed è raro ‘beccarli’ insieme nei loro momenti di vita quotidiana. Hanno in comune la passione per i tatuaggi e l’essere due spiriti mai convenzionali. La ragazza si chiamerebbe. I due sono stati paparazzati insieme in alcuni momenti di vita quotidiana.ha confermato la storia a Domenica In, ospite di Mara Venier.e lastanno insieme da 3 anni. Lei è del tutto estranea al mondo dello spettacolo e non ama ...

Advertising

RVallesina : Fedez - MILLE (feat Achille Lauro e Orietta Berti) - nicolasavoia : Tra gli ospiti dell'ultima puntata di #Domenicain il generale Figliuolo e Pierpaolo Sileri, Achille Lauro, Max Biag… - ansiaebestemm1e : contro dio e bigottismo Achille Lauro e comunismo, ora come non mai - zazoomblog : Achille Lauro quel difficile rapporto con suo padre: chi è Nicola? - #Achille #Lauro #difficile #rapporto - UnDueTreBlog : Domenica In – Quarantunesima e ultima puntata di stagione del 27 giugno 2021 – Tra gli ospiti Don Antonio Mazzi... -