Vigorito | ripescare Benevento se Salernitana fuori

(Di sabato 26 giugno 2021) Ilha inviato una missiva al presidente della Figc Gabriele Gravina per sottolineare che, in caso di mancata iscrizione dellaal prossimo campionato di serie A, al sodalizio ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #Benevento, il presidente #Vigorito scrive a #Gravina: 'In caso di esclusione della #Salernitana dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito ripescare

Agenzia ANSA

"La società Benevento Calcio, - si legge in una nota ufficiale del club giallorosso - attraverso il presidente Oreste, intende manifestare tutta la propria solidarietà alla Salernitana, con ..."La società Benevento Calcio, - si legge in una nota ufficiale del club giallorosso - attraverso il presidente Oreste, intende manifestare tutta la propria solidarietà alla Salernitana, con ...Benevento, il presidente Vigorito scrive a Gravina: "In caso di esclusione della Salernitana dalla Serie A, il ripescaggio spetta a noi".Il Benevento ha inviato una missiva al presidente della Figc Gabriele Gravina per sottolineare che, in caso di mancata iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di serie A, al sodalizio sann ...